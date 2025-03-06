Польша предложила усилить войска НАТО на границе с Россией

Перед саммитом Евросоюза премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении обсудить с европейскими союзниками увеличение присутствия войск Европы и НАТО на границе с Россией и Беларусью, сообщает Reuters.

По его словам, единство Европы делает её сильнее России в военной, финансовой и экономической сферах.

«Европа действительно может победить Россию в любой военной, финансовой и экономической конфронтации — мы просто сильнее. Нам нужно было просто начать верить в это. И сегодня, похоже, мы наконец-то это понимаем», — отметил Туск перед саммитом.