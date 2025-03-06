Польша предложила усилить войска НАТО на границе с Россией
Перед саммитом Евросоюза премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении обсудить с европейскими союзниками увеличение присутствия войск Европы и НАТО на границе с Россией и Беларусью, сообщает Reuters.
По его словам, единство Европы делает её сильнее России в военной, финансовой и экономической сферах.
«Европа действительно может победить Россию в любой военной, финансовой и экономической конфронтации — мы просто сильнее. Нам нужно было просто начать верить в это. И сегодня, похоже, мы наконец-то это понимаем», — отметил Туск перед саммитом.
Он также добавил, что намерен обсудить необходимость увеличения присутствия войск НАТО и европейских сил на границах с Россией и Беларусью. Среди ключевых вызовов, по словам Туска, — российско-украинская война, новый подход администрации США к Европе и гонка вооружений. «Европа должна принять этот вызов и победить в гонке вооружений», — подчеркнул польский премьер.
Основной темой саммита 6 марта станет утверждение программы ReArm Europe («Перевооружить Европу»), предложенной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Программа стоимостью €800 млрд направлена на повышение военного потенциала ЕС, стимулирование инвестиций в национальные военно-промышленные комплексы и уменьшение зависимости от США в вопросах обеспечения безопасности. В то же время вопрос о пакете помощи Украине на €20 млрд был исключен из повестки саммита.