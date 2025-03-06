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Генерал Манукян рассказал в суде: Мою машину подбили «Байрактаром»

16:14 1344

Генерал-майор ВС Армении Давит Манукян рассказал сегодня в Бакинском военном суде о том, как воевал против азербайджанской армии в Первую и Вторую Карабахскую войну.

На судебном процессе, проходящем в Бакинском военном суде, военнослужащий вооруженных сил Армении, служивший в высшем воинском звании генерал-майора Давит Манукян признал, что воевал против Вооруженных сил Азербайджана.

Генерал, в частности, рассказал, что во время 44-дневной войны его автомобиль был подбит беспилотником Bayraktar.

«Мой водитель был ранен, а я не пострадал, так как находился в 20 метрах от машины», - сообщил Манукян.

Подсудимый также рассказал, что сотрудничал со следователями.

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