Генерал Манукян рассказал в суде: Мою машину подбили «Байрактаром»

Генерал-майор ВС Армении Давит Манукян рассказал сегодня в Бакинском военном суде о том, как воевал против азербайджанской армии в Первую и Вторую Карабах скую войну.

На судебном процессе, проходящем в Бакинском военном суде, военнослужащий вооруженных сил Армении, служивший в высшем воинском звании генерал-майора Давит Манукян признал, что воевал против Вооруженных сил Азербайджана.

Генерал, в частности, рассказал, что во время 44-дневной войны его автомобиль был подбит беспилотником Bayraktar.

«Мой водитель был ранен, а я не пострадал, так как находился в 20 метрах от машины», - сообщил Манукян.

Подсудимый также рассказал, что сотрудничал со следователями.