Убившие 12 лет назад гражданку России Мамишев и Худуев привлечены к ответственности

Лица, обвиняемые в убийстве человека 12 лет назад, привлечены к ответственности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

27 декабря прошлого года уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России по факту причинения тяжкого вреда здоровью Азалии Асановой, 1993 года рождения, было направлено в Генеральную прокуратуру Азербайджана. Продолжение предварительного следствия было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что 25 июня 2013 года граждане Азербайджана Сеймур Мамишев и Эльхан Худуев с целью сокрытия совершенного ими тяжкого преступления задушили гражданку России Азалию Асанову.

На основании собранных доказательств 5 марта 2025 года данные лица были привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 120.2.1, 12.1, 120.2.6 и другим статьям УК Азербайджана. Они арестованы решением Бинагадинского районного суда.