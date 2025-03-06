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Исследование EY о такси в Стамбуле: возможно ли выйти из этого кризиса?

16:09 813

Такси в Стамбуле – это не просто транспорт, а важная часть городской инфраструктуры, от которой зависит качество жизни 16,9 миллиона жителей и впечатления 17,4 миллиона туристов, ежегодно посещающих мегаполис.

Однако сегодня эта система переживает серьезный кризис: недостаток машин, высокая доля нелегальных перевозчиков и устаревшие механизмы регулирования приводят к серьезным проблемам для пассажиров, водителей и городской экономики.

Исследование, проведенное международной консалтинговой компанией EY, показывает, что в Стамбуле на 1000 жителей приходится всего 1,3 такси — это в 7,5 раза меньше, чем в среднем по миру. В результате 86% горожан испытывают трудности с поиском машины, а 33% и вовсе не могут найти такси в нужный момент. Несмотря на рост спроса в 3,7 раза за последние 30 лет, количество автомобилей на рынке практически не увеличилось. Это создает благоприятную почву для нелегальных перевозчиков: треть жителей знают людей, пользующихся «серым» такси, причем главным фактором становится цена.

Экономика также страдает от неэффективного распределения доходов в индустрии. Львиная доля прибыли оседает у владельцев лицензий и посредников, в то время как сами водители получают несоразмерно малые доходы. Город теряет налоговые поступления, а качество сервиса остается низким. Особенно это заметно в туристическом сегменте - больше половины гостей жалуются на мошенничество со стороны водителей, завышенные цены и долгие маршруты. Языковой барьер и отсутствие удобных цифровых сервисов делают поездки еще менее комфортными.

В основе кризиса лежат структурные проблемы, заложенные десятилетиями. Лицензии на такси воспринимаются не как инструмент улучшения сервиса, а как инвестиционный актив, который передается по наследству. Нехватка конкуренции препятствует инновациям, а лишь 30% водителей используют приложения для заказов, что приводит к спорам из-за тарифов и маршрутов. Отсутствие прозрачности усиливает недовольство как пассажиров, так и самих водителей.

Однако модернизация может кардинально изменить ситуацию. Согласно исследованию EY, внедрение цифровых решений и развитие системы частных наемных автомобилей (PHV) способны не только ликвидировать нехватку машин, но и увеличить вклад отрасли в экономику. Интеграция в городскую систему 70 000 цифровых такси и 89 000 PHV (Private Hire Vehicles) создаст 95 000 новых рабочих мест и принесет дополнительно 7 миллиардов долларов налоговых поступлений, увеличив ВВП Стамбула на 1,8% в год. Доходы водителей могут вырасти на 23% благодаря динамическому ценообразованию и снижению числа пустых поездок.

Жители и туристы также ощутят положительные изменения. Время ожидания такси сократится до менее чем 5 минут, а удовлетворенность сервисом вырастет более чем на 60%. Современные, чистые и экологичные автомобили улучшат имидж Стамбула как удобного для туристов мегаполиса.

Для достижения этих целей, по мнению исследователей, необходимо предпринять конкретные шаги. В первую очередь – цифровизация всех поездок, что обеспечит прозрачность рынка и справедливое налогообложение. Введение четких стандартов для PHV, постепенное добавление новых автомобилей в систему и лицензирование операторов такси позволят повысить уровень сервиса. Немаловажную роль сыграет динамическое ценообразование: адаптация тарифов к спросу, загруженности дорог и погодным условиям повысит доступность транспорта и доходы водителей.

Выгоды от реформ почувствуют все. Пассажиры получат прозрачные тарифы, удобные цифровые решения и безопасные поездки, водители – достойную оплату труда и комфортные условия работы, город – рост налоговых поступлений, улучшение транспортной инфраструктуры и повышение привлекательности для туристов. Опыт Стамбула – наглядный пример того, что модернизация рынка такси не просто возможна, но и необходима.

Для Баку этот кейс может стать ценным ориентиром, ведь схожие проблемы требуют аналогичных решений.

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