Залужный: «США разрушают мировой порядок. Россия придет за Европой»

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с критикой политики США, сообщает The Times.

«Не только ось зла пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом ставит под сомнение единство всего западного мира», — заявил Залужный, выступая в британском Королевском институте международных отношений («Чатем-Хаус»).

По его словам, «Вашингтон теперь пытается передать вопросы безопасности Европе, исключив США из этих процессов».

Залужный также отметил, что НАТО может прекратить свое существование, а «Россия придет за Европой», добавив, что последствия такой ситуации будут серьезными.