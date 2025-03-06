Европа предложила Украине «Небесный щит»

По информации издания, проект был создан бывшими планировщиками Королевских ВВС Великобритании совместно с Вооруженными силами Украины.

Западные военные разработали проект под названием "Небесный щит" (Sky Shield), который предполагает развертывание европейских военно-воздушных сил, включающих 120 истребителей ЕС, для усиления противовоздушной обороны западной Украины, сообщает газета Guardian.

"Основная цель Sky Shield — защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Задействованные боевые самолеты будут базироваться на европейских аэродромах и работать в тесной координации с ВВС Украины", — говорится в документе, на который ссылается Guardian.

Инициаторы проекта намерены освободить ресурсы украинских ВВС, которые смогут быть направлены на восток страны. Одной из задач Sky Shield называют защиту энергетической инфраструктуры Украины, так как патрулирование европейскими истребителями, по мнению западных военных, обеспечит защиту Киева от ракетных и беспилотных ударов. Запланированная зона охватывает Львов, Одессу и три атомные электростанции (Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую).

Отмечается, что Sky Shield может оказать более значимое влияние, чем отправка 10 тысяч солдат ЕС в Украину.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что страны Европы могут предоставить Украине свои ракетные комплексы SAMP-T в качестве альтернативы американским системам ПВО Patriot после приостановки помощи Киеву со стороны США.