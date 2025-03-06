Почему Алиев объединил АЖД с Бакинским портом?

Указом Президента Азербайджанской Республики Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) было реорганизовано присоединением к нему Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт» в целях более эффективного и оперативного осуществления транспортных операций и логистических процессов в сфере железнодорожного транспорта и более полного удовлетворения спроса на морской транспорт.

Географическое положение укрепляет позиции Азербайджана Азербайджан, находясь благодаря своему выгодному географическому положению на пересечении международных транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, обладает большим потенциалом для перевозки международных транзитных грузов. Умелое использование этого потенциала может не просто принести Баку политические и экономические выгоды, но и способствовать превращению Азербайджана в один из важнейших транзитных узлов мира. Основная масса – примерно 80-90 процентов всей мировой торговли в наши дни осуществляется именно морским путем, через океаны и открытые моря. Учитывая этот факт, для Азербайджана - страны не имеющей прямого выхода к мировым морским коммуникациям - стратегическое значение имеет развитие своей транспортной инфраструктуры и подключение ее к возможным региональным наземным транспортным сетям для получения надежного и устойчивого выхода к открытым морям. В этом контексте большое значение имеет маршрут Восток-Запад, особенно его ключевое звено – мультимодальный Срединный коридор, – соединяющий как в глобальном масштабе Восточную Азию с Европой, так и в региональном масштабе – страны Каспийского бассейна с мировым океаном через Черное и Средиземное моря. Развитие железнодорожных перевозок и интеграция портовой инфраструктуры - ключевые факторы Срединного коридора Железные дороги, являющиеся самым экономичным, надежным и наименее подверженным воздействию природных условий видом наземного транспорта, составляют хребет преимущественно сухопутного Срединного коридора. В настоящее время большая часть транзитных грузов из Китая и Центральной Азии поступает в Азербайджан через Бакинский международный морской торговый порт, пересекая Каспийское море на судах и паромах из портов Актау и Курык в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане. Затем транзитные грузы перевозятся по железнодорожной сети Азербайджана и через приграничную станцию Бёюк-Кясик доставляются в Грузию, откуда перевозятся либо через грузинские порты Батуми и Поти в Черное море, либо по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и через турецкие порты – в Средиземное море или через наземную транспортную сеть Турции – в страны Европы.

В последние годы в глобальном масштабе наблюдается приблизительно пятипроцентный ежегодный рост железнодорожных грузоперевозок – годовой объем этого рынка приближается к 300 млрд долларов США. Сюда входят и контейнерные перевозки. Контейнеризация не только увеличивает скорость перевозок, но и считается экономически более рентабельной. За последние три года по железнодорожной сети Азербайджана, включая и перевозки по Срединному коридору, ежегодно перевозилось порядка 7 миллионов тонн транзитных грузов. Модернизация железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году с увеличением ее пропускной способности с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год будет способствовать росту общего годового объема транзита в ближайшем будущем. Наряду с этим, увеличение возможностей Бакинского порта с 15 до 25 миллионов тонн в год в течение следующих 5 лет также создаст условия для значительного увеличения объема транзитных грузов. Учитывая, что этот шаг в развитии порта нацелен в основном на обеспечение контейнерных перевозок, ожидается, что увеличение объемов перевозок принесет и существенную экономическую выгоду. Принимая во внимание, что в 2024 году общий объем транзитных грузов, перевезенных всеми видами транспорта, включая морской и железнодорожный, составил 14,5 миллиона тонн, можно прогнозировать значительный рост транзитного потенциала нашей страны в ближайшем будущем. В целом, морские пути и железные дороги составляют два основных взаимодополняющих звена мировой торговли при интермодальных перевозках. В случае Азербайджана и Срединного коридора взаимодействие железных дорог и портов приобретает стратегическое значение. С одной стороны, Бакинский порт выступает, хотя и не напрямую, «воротами» страны в мировой океан через Каспийское море, Волго-Донской канал и Черное море. С другой стороны, в сегодняшних геополитических реалиях Бакинский порт начинает приобретать стратегическое значение как дополняющее звено Срединного коридора, выполняя роль «моста» для железнодорожных перевозок и играя роль железнодорожного транспортного узла.

Интеграция портов и железных дорог - эффективное развитие международных транспортно-логистических цепочек Однако учитывая нынешнюю роль, которую играет международный транспортно-логистический сектор в развитии и интеграции региональных экономик мира, и сегодняшние глобальные вызовы, можно с уверенностью сказать, что связь между портами и железными дорогами перестала быть просто мостом для трансфера из одного вида транспорта в другой. Их эффективная интеграция стала одним из решающих факторов всей системы глобальной цепочки поставок. С учетом вышесказанного для развития международной транспортно-логистической цепочки более целесообразным и эффективным для Азербайджана считается применение единого подхода, политики и стратегии в отношении железных дорог и портов. Следует учесть, что современные услуги перевозок охватывают не только физическую доставку грузов из одного пункта в другой. Перевозки отныне являются важным компонентом управления длинной и сложной логистической цепочкой, включающей в себя, помимо получения первоначального заказа и доставки конечному получателю, также создание различных ценностей по всей длине цепочки в соответствии с заказами. Формировавшиеся годами по определенным географическим направлениям такие цепочки поставок составляют основу международных маршрутов и коридоров, конкурируя при этом между собой. Основными факторами этой конкуренции являются надежность (безопасность и устойчивость), скорость и стоимость маршрута. На фоне больших геополитических изменений стратегическое значение международных цепочек поставок возрастает, а конкуренция между маршрутами и коридорами обостряется все больше. Каждый день и даже час задержки в портах из-за слабой координации, каждый незаполненный контейнер в блок-поездах, а также каждый доллар стоимости грузоперевозок, сэкономленный за счет оптимизации или цифровизации, сказываются на конкурентоспособности маршрута. Этому вопросу уделяется особое внимание и в других странах-участницах Срединного коридора. К примеру, в Казахстане и Турции многие стратегические порты управляются железными дорогами. Китайские железные дороги тесно сотрудничают с портовыми операторами. Индийские железные дороги владеют долями в портах через совместные предприятия и дочерние компании. Российские железные дороги активно участвуют в портовых операциях через свои дочерние компании, управляют контейнерными терминалами.

Создание AZCON улучшит координацию транспортной инфраструктуры и повысит эффективность транзитных перевозок Применение в Азербайджане единого подхода к планированию обслуживающей транзитные перевозки инфраструктуры может способствовать эффективному развитию основных транспортных узлов и инфраструктуры, увеличивая пропускную способность и оперативность маршрута, приводя к рентабельному использованию ресурсов и сокращению общего времени перевозки. С другой стороны, согласование операционных приоритетов обслуживающих маршрут структур также может привести к сокращению задержек в перевозке транзитных грузов, тем самым повышая эффективность логистической цепочки. В целях сосредоточения всех этих транспортных вопросов в одном центре в ноябре прошлого года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был создан холдинг AZCON, через который будет осуществляться координация между соответствующими структурами – участниками транзитных операций, их перспективное планирование, а также регулирование вложенных и требуемых инвестиций. В рамках этих преобразований по усилению транзитного потенциала Азербайджана 25 февраля 2025 года соответствующим Указом Президента Азербайджанской Республики с целью более эффективного и оперативного осуществления транспортных операций и логистических процессов в сфере железнодорожного транспорта, а также обеспечения более полного удовлетворения спроса на морской транспорт Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» было реорганизовано путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт». Таким образом, АЖД как структура, ответственная за транзитные операции, будет управлять и портовыми операциями, а также в рамках координации внутри AZCON осуществлять эффективное взаимодействие с другим важным оператором - ASCO.