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Зеленский с Макроном в Брюсселе

16:45 414

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Встреча проходит перед специальным саммитом лидеров ЕС по безопасности 6 марта.

Перед этим президент Владимир Зеленский прибыл на саммит и поблагодарил европейцев за их постоянную поддержку, присоединившись к лидерам на переговорах на высшем уровне в Брюсселе, заявив, что это означает, что Украина не «одинока» в своей борьбе за отпор российскому вторжению.

«Мы очень благодарны, что мы не одиноки. И это не просто слова», – сказал Зеленский, стоя рядом с руководителями ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой. «Очень важно, что вы послали мощный сигнал украинскому народу», – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне подтвердил, что готов говорить о возможности защиты «ядерным зонтиком» Франции других европейских союзников.

Макрон также объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

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