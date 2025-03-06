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Генпрокуратура Азербайджана и Национальная академия авиации подписали Меморандум

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16:50 265

Генеральная прокуратура и Национальная академия авиации подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, cообщили в Генпрокуратуре.

5 марта состоялась встреча ректора Национальной академии авиации (НАА) академика Арифа Пашаева с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Согласно Меморандуму, сотрудники органов прокуратуры будут участвовать в процессе обучения, а профессорско-преподавательский состав Академии - в процессе повышения квалификации принимаемых на службу и работающих в Генпрокуратуре сотрудников.

Также документ предусматривает организацию семинаров, лекций, совместных учебных курсов по правовому и научному просвещению и пр.

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