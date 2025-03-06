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В Германии заявили, что Украина не укрепит армию сама

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на экстренном саммите ЕС лидеры стран обсудят, как обеспечить дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

"Для меня важнейшее — это обеспечить сохранение финансовой и военной помощи от Европы", — сказал он журналистам по прибытии на встречу. — "Во-вторых, мы должны оставаться спокойными и позаботиться о том, чтобы поддержка со стороны США продолжалась в ближайшие месяцы и годы". Это, по мнению Шольца, должно стать "ключевой задачей ближайших дней" для ЕС и условием достижения "справедливого и честного мира".

Канцлер подчеркнул, что Украина должна иметь сильную армию. "Однако она не сможет достичь этого собственными силами, — признал Шольц. — Это совершенно очевидно". "И поэтому поддержка со стороны европейских партнеров Украины в ЕС, в Европе и НАТО, а также со стороны международных и трансатлантических союзников будет оставаться ключевым элементом, в том числе в мирное время", — добавил он.

В Брюсселе находится и возможный преемник Шольца на посту канцлера, лидер христианских демократов (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц. Несмотря на то что он не участвует в саммите, он провел переговоры с главами Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Коштой.

4 марта фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения с бюджетом в €800 млрд.

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