В Германии заявили, что Украина не укрепит армию сама

"Для меня важнейшее — это обеспечить сохранение финансовой и военной помощи от Европы", — сказал он журналистам по прибытии на встречу. — "Во-вторых, мы должны оставаться спокойными и позаботиться о том, чтобы поддержка со стороны США продолжалась в ближайшие месяцы и годы". Это, по мнению Шольца, должно стать "ключевой задачей ближайших дней" для ЕС и условием достижения "справедливого и честного мира".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на экстренном саммите ЕС лидеры стран обсудят, как обеспечить дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Канцлер подчеркнул, что Украина должна иметь сильную армию. "Однако она не сможет достичь этого собственными силами, — признал Шольц. — Это совершенно очевидно". "И поэтому поддержка со стороны европейских партнеров Украины в ЕС, в Европе и НАТО, а также со стороны международных и трансатлантических союзников будет оставаться ключевым элементом, в том числе в мирное время", — добавил он.

В Брюсселе находится и возможный преемник Шольца на посту канцлера, лидер христианских демократов (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц. Несмотря на то что он не участвует в саммите, он провел переговоры с главами Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Коштой.

4 марта фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения с бюджетом в €800 млрд.