Россия предлагает Сирии баснословные деньги
Россия продолжает настаивать на сохранении своих военных баз в Сирии, несмотря на изменения в политической ситуации. Кремль готов инвестировать миллиарды в эту цель, ожидая, как новая администрация США определится с сирийским вопросом, пишет The Wall Street Journal.
Москва и Дамаск ведут переговоры по множеству вопросов, включая компенсации за ущерб, причиненный в ходе гражданской войны, и экстрадицию Башара Асада. Переговоры активизировались после визита в Сирию российских представителей, которые обсуждали будущее авиабазы в Хмеймиме и морской базы в Тартусе, а также экономические связи между странами.
Дискуссии с Дамаском активизировались после состоявшегося в середине февраля телефонного разговора Путина и Аш-Шараа. Через несколько дней в Сирию отправился самолет с отпечатанными в России сирийскими банкнотами на $23 млн. Между тем Катар и Саудовская Аравия, обсуждавшие предоставление Сирии бюджетной помощи на миллионы долларов, пока воздерживаются от конкретных шагов, ожидая, снимут ли США санкции против новых правителей страны, которые в прошлом были объявлены террористической группировкой.
Дамаск заинтересован в возвращении средств, выведенных Асадом в Россию, и в продолжении проектов, таких как расширение порта Тартус и разработка газовых месторождений. Эти базы имеют ключевое значение для России, обеспечивая ее присутствие в восточном Средиземноморье и возможность проведения операций в Африке.