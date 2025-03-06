Россия предлагает Сирии баснословные деньги

Россия продолжает настаивать на сохранении своих военных баз в Сирии, несмотря на изменения в политической ситуации. Кремль готов инвестировать миллиарды в эту цель, ожидая, как новая администрация США определится с сирийским вопросом, пишет The Wall Street Journal.

Москва и Дамаск ведут переговоры по множеству вопросов, включая компенсации за ущерб, причиненный в ходе гражданской войны, и экстрадицию Башара Асада. Переговоры активизировались после визита в Сирию российских представителей, которые обсуждали будущее авиабазы в Хмеймиме и морской базы в Тартусе, а также экономические связи между странами.