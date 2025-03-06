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Разговор «добрых соседей»

17:23 1683

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны отметили «динамичное развитие межгосударственных отношений двух стран», сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

«Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества», - говорится в сообщении.

Президенты также «обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне», отметили в пресс-службе. 

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