Разговор «добрых соседей»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны отметили «динамичное развитие межгосударственных отношений двух стран», сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

«Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества», - говорится в сообщении.

Президенты также «обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне», отметили в пресс-службе.