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Никита Симонов и Дениз Алиева в финалах Кубка мира в Баку

Отдел спорта
17:29 1014

Сегодня на бакинской Национальной гимнастической арене стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике.

В соревнованиях с участием спортсменов из 18 стран сегодня был первый день квалификации.

На кольцах Никита Симонов с результатом 14,200 балла занял 1-е место и вышел в финал. 

В решающую стадию пробилась и Дениз Алиева, выступавшая в опорном прыжке. Ее результат - 12,649 балла и 8-е место, которое вывело нашу 15-летнюю гимнастку в финал.

Завтра квалификация продолжится, а в субботу и воскресенье будут разыграны награды.

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