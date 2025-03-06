Bakcell поздравил женщин-журналистов с 8 Марта

Лидер в сфере инноваций и скорости - компания Bakcell - поздравила женщин-журналистов с 8 Марта – Международным женским днем. В честь этого праздника компания организовала теплую и неформальную встречу, собрав более 30 представителей СМИ.

Во время встречи директор по корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова поздравила всех женщин, которые способствуют профессиональному развитию СМИ, поддерживают объективность и распространяют прозрачную информацию. Она отметила: «Роль женщин в обществе и их достижения вдохновляют нас. В Bakcell мы считаем приоритетом поддержку профессионального и личностного роста женщин. Мы всегда готовы помогать им раскрывать свой потенциал, находить новые возможности и совершенствовать свои навыки».

Также в рамках мероприятия для участниц был проведен мастер-класс по флористике. Женщины освоили искусство составления цветочных композиций, создали собственные уникальные букеты и продемонстрировали креативный подход.

Отметим, что с момента своего основания Bakcell активно сотрудничает с представителями СМИ, поддерживая их деятельность и способствуя профессиональному развитию журналистов.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.