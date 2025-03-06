ЦРУ уволило сотрудников

Эти увольнения затронули офицеров, которые находились на испытательном сроке, и проходили интенсивную подготовку, включающую шпионские навыки, языки и другие специализированные курсы. По словам источников, миллионы долларов были вложены в обучение этих сотрудников.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уволило нескольких сотрудников, принятых на работу в последние два года, сообщает 6 марта газета The New York Times.

Пресс-секретарь ЦРУ подтвердила увольнение некоторых офицеров, но не уточнила, сколько именно людей было уволено. Источники уточняют, что увольнения коснулись не всех недавно нанятых сотрудников, и не затронули тех, кто занимался разведкой в отношении Китая и мексиканских наркокартелей.

Увольнения стали причиной снижения морального духа среди оставшихся сотрудников, и у некоторых молодых офицеров возникло опасение, что их тоже могут уволить. Эти действия происходят после того, как суд разрешил директору ЦРУ Джону Рэтклиффу увольнять сотрудников по собственному желанию.