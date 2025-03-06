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Все больше статей азербайджанских ученых в престижных изданиях

18:08 684

Количество статей, опубликованных азербайджанскими учеными в престижных научных изданиях в 2024 году, по сравнению с 2022 годом увеличилось вдвое.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своей социальной сети.

«61 процент статей был опубликован в журналах квартилей Q1 и Q2, две трети написаны в рамках международного сотрудничества. Этот рекордный результат повлияет как на повышение позиций наших высших учебных заведений в международных рейтингах, так и на улучшение показателей Азербайджана в других мировых отчетах в ближайшие годы», — говорится в посте министра.

Эмин Амруллаев сообщил, что данные были взяты из Scopus - одной из двух ведущих в мире баз данных научных публикаций.

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