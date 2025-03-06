Призывавшего к смене власти экс-премьера Армении оправдали

Cуд в Армении оправдал экс-премьера страны Гранта Багратяна, сообщил бывший заместитель начальника полиции Армении юрист Ованнес Кочарян.

Ранее Багратяну было предъявлено обвинение в призывах к насилию на основании его выступления на митинге, организованном движением «Вместе» у здания парламента Армении 4 апреля 2023 года.

«Уберите эту власть своей силой, мощью. Что это за самоубийство, на которое идет нация?!», - сказал тогда в своем выступлении Багратян.