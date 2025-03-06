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Готовится «добровольное переселение» жителей Газы

18:20 1130

Власти Израиля завершили подготовку механизмов для «добровольного переселения» жителей сектора Газа в другие страны, сообщила газета Israel Hayom.

По информации ее источников в структурах безопасности, план предусматривает «организованный выезд» до 2,5 тыс. человек ежедневно.

Издание отмечает, что подготовка была проведена по распоряжению министра обороны еврейского государства Исраэля Каца. На данный момент речь идет о двух маршрутах - воздушном и морском. В первом случае предполагается трансфер через аэропорт Рамон близ города Эйлат на самом юге Израиля, во втором - через порт средиземноморского города Ашдод, расположенного в 25 км к северу от границы с сектором Газа.

Эти подготовительные меры приняты в русле предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы для проведения там реконструкции. «В наших интересах позволить как можно большему количеству людей уйти. В этом суть плана Трампа, поддержку которому выразил Израиль. Мы пытаемся его реализовать», - заявил Israel Hayom представитель служб безопасности.

В какие страны могли бы выехать жители палестинского анклава, пока не уточняется. По информации Israel Hayom, одно государство уже выразило желание принять палестинцев, однако пока не дает дальнейшего хода этой инициативе из-за текущего международного ажиотажа вокруг Газы.

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