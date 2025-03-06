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Орбан назвал будущего президента Франции

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце также провел встречу с лидером фракции правого «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен, назвав ее будущим президентом.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную дискуссию, Марин Ле Пен!» - написал Орбан в социальной сети Х, сопроводив свой пост фотографией с Ле Пен.

5 марта перед саммитом Европейского союза Орбан провел переговоры с Макроном в Париже. По словам премьер-министра Венгрии, ключевой темой стала поддержка Украины со стороны Евросоюза в условиях приостановки военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов. Перед этим Орбан встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози, который имеет венгерские корни.

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