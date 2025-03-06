Москва требует «устойчивого мира» в Украине

Москва стремится к установлению «устойчивого мира» в Украине и не приемлет «передышек», нацеленных на «перевооружение Киева», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя французско-британскую инициативу по прекращению огня в Украине.

«Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из средств массовой информации», - сказала Захарова. - Все эти манипуляции словами «перемирие», «временная остановка огня» или еще что-то - пусть они сами с собой разговаривают. Мы все прекрасно про них понимаем и знаем».

«Россия остается привержена позиции, которая были озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года: нам нужен действительно устойчивый мир, а не некие паузы, не некие временные передышки, перемирия, которые противник хочет взять для перевооружения. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые будут предохранять возобновление и повторение кризиса», - заявила дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и Франция надеются завершить подготовку собственного мирного плана по Украине в течение нескольких дней, чтобы представить его президенту США Дональду Трампу. По информации Reuters, на начальном этапе он может предполагать прекращение огня на короткий срок, а в дальнейшем - потребовать более широких гарантий безопасности.