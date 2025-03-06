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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе

статья концептуальная
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
18:35 1374

Итак, как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителей трёх ведущих углеводородных концернов Казахстана, Узбекистана и России.

В ходе рабочей встречи с президентом Азербайджана, в которой принимали участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, а также главы компаний "КазМунайГаз", "Татнефть" и "Узбекнефтегаз", являющиеся лидерами нефтегазовой отрасли Центральной Азии, предложили проект координации с участием азербайджанской госкомпании SOCAR.

В общих чертах детали нового проекта были озвучены в ходе международной конференции “Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере”, состоявшейся в тот же день в Баку. Там же, на форуме, с одобрения президента Ильхама Алиева, главы "КазМунайГаза", SOCAR, "Татнефти" и “Узбекнефтегаза” подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий координацию по следующим направлениям:

В ходе рабочей встречи с президентом Азербайджана, в которой принимали участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, а также главы компаний "КазМунайГаз", "Татнефть" и "Узбекнефтегаз", являющиеся лидерами нефтегазовой отрасли Центральной Азии, предложили проект координации с участием азербайджанской госкомпании SOCAR

- развитие отраслей добычи и переработки углеводородов;

- организация совместных закупок;

- оптимизация работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения;

- взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Что в фокусе взаимодействия?

Учитывая, что между собой "квартет" компаний, подписавших меморандум, работает достаточно давно и имеет позитивный опыт разностороннего взаимодействия, следует предположить, что альянс этой группы может усилить совместные проекты как в расширенном Каспийском регионе от Южного Кавказа до Центральной Азии, так и за его пределами, на внешних рынках. Президент Алиев одобрил взаимодействие четырех больших компаний. 

На встрече с президентом Азербайджана было отмечено, что новый формат сотрудничества открыт также для присоединения других иностранных компаний, что говорит о намерении создать новый инструмент координации в пространстве углеводородной экономики Каспийского региона.

В прошлом году, Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал доклад "Нефтегазохимическая промышленность Евразии", в котором подтверждалась высказанная накануне пандемии идея о возможности создания на базе газохимических комплексов Волги и государств Каспия сети малотоннажных и среднетоннажных производств (от труб различного диаметра и назначения до строительных полимеров и товаров широкого потребления – ред.).

Учитывая развитую сеть каспийских коммуникаций, как вокруг побережья, так и между портами, имеет смысл создать для потребностей внутреннего рынка региона и в направлении внешнего экспорта сеть взаимосвязанных газохимических комплексов.

На встрече с президентом Азербайджана было отмечено, что новый формат сотрудничества открыт также для присоединения других иностранных компаний, что говорит о намерении создать новый инструмент координации в пространстве углеводородной экономики Каспийского региона

Логика такого альянса очевидна, учитывая масштабную интенсификацию строительства новых промышленных объектов в странах Прикаспия и соседних с ним регионах. Достаточно взглянуть на комплексное развитие восстанавливаемых после оккупации экономических районов Азербайджана, их насыщение инфраструктурой всех типов и назначений, а также на увеличение числа предприятий, строящихся или уже функционирующих вдоль каспийского побережья Казахстана и Туркменистана.

В целом, если брать период с 2020 по 2025 годы, то заметна концентрация региональных производств, выпускающих номенклатуру пластмасс, полимеров, синтетических каучуков, ароматических углеводородов и т.д. Да, азербайджанский экспорт пластмасс и полимеров пока не совсем стабилен, но уже доходит до 450–480 тысяч тонн продукции в год. Так что, возможность «поймать волну» мирового спроса на полимеры очевидна.

По прогнозу ЕАБР, к 2030 году суммарный производственный потенциал по выпуску базовых полимеров в Центральной Азии увеличится в 2,5 раза и составит 5,7 миллиона тонн. Основной прирост произойдет в Казахстане (+2,10) и Узбекистане (+1,35 миллиона тонн). В этих странах уже созданы и расширяются совместные предприятия с российскими компаниями СИБУР и "Татнефть", обладающими продвинутым опытом в производстве полимерного сырья.

К процессу координации полимерного производства подключается и Туркмения. "Татнефть" изучает вопрос о производстве медицинского полипропилена на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Для этого нужно будет построить предприятие по производству этилена. Также потребуется реконструкция действующего производства полипропилена.

Да, азербайджанский экспорт пластмасс и полимеров пока не совсем стабилен, но уже доходит до 450–480 тысяч тонн продукции в год. Так что, возможность «поймать волну» мирового спроса на полимеры очевидна

Помимо производства полимеров, в Каспийском регионе ожидается также бум производства аммиака и карбамида, являющихся основным сырьем для производства высокоэффективных удобрений. Правительство Казахстана планирует выйти до конца марта на подписание контракта с турецкой компанией ESTA Construction по строительству газохимического комплекса вблизи порта Курык в Мангистауской области (стоимость проекта - 1,35 миллиарда долларов).

Ожидается, что такое местоположение завода позволит обеспечить логистические преимущества для экспорта продукции в Баку и далее, на мировые рынки. Планируется, что завод будет производить ежегодно до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысячи тонн аммиака.

Не только пластмассы

В Азербайджане "Татнефть" имеет свой набор задач, соответствующих региональной специфике. Летом прошлого года было объявлено, что SOCAR и "Татнефть" подписали дорожную карту по производству минеральных и синтетических смазочных материалов. Также сообщалось, что эти компании начали совместные работы на месторождении Биби-Эйбат.

Само производство, вероятнее всего, будет организовано на территории Сумгаитского химико-промышленного парка, специализирующегося на производстве ассортиментов нефтехимической продукции (мало- и среднетоннажной химии), строительных материалов и другой продукции данной группы.

Само производство, вероятнее всего, будет организовано на территории Сумгаитского химико-промышленного парка, специализирующегося на производстве ассортиментов нефтехимической продукции

В июне прошлого года было подписано соответствующее соглашение между татарстанским технополисом "Химград" и Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана. Новый комплекс производств в Азербайджане будет строиться с учетом опыта Узбекистана, где уже работают две индустриальные площадки технополиса "Химград" и завода "Татнефти" по производству шин в узбекском городе Ангрен. Данное предприятие является единственным в стране по производству цельнометаллокордных покрышек, выпуская ежегодно 3 миллиона автомобильных и 200 тысяч сельскохозяйственных шин.

Таким образом, взаимодействие нефтегазовых концернов Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана позволит не только развивать сегменты переработки углеводородного сырья, но и стимулировать расширение экономических связей между странами расширенного Прикаспийского региона.

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