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Китай против переговоров США и России по Украине

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Специальный посланник Китая по европейским вопросам Лу Шае заявил, что Европа и Украина должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Его слова приводит South China Morning Post.

«Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит откровенно доминантную политику в отношении Европы, обращаясь с союзниками таким образом, то, честно говоря, с европейской точки зрения, это довольно потрясающе», — отметил Лу во время панельной дискуссии на заседании Народного политического консультативного совета Китая.

Дипломат подчеркнул, что переговоры между США и Россией по урегулированию войны не могут игнорировать мнение других сторон, в частности европейских государств.

«Решения должны обсуждаться на равноправных условиях, а не навязываться ограниченным кругом стран. Это не должно решаться только между США и Россией, особенно учитывая беспокойство Европы, которая чувствует, что такие дипломатические маневры ее просто отодвигают в сторону», — заявил китайский дипломат.

При этом Лу Шае приветствовал дискуссии между Вашингтоном и Москвой, направленные на урегулирование российско-украинской войны, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские государства.

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