Россия предложила — Лукашенко поддержал

Россия могла бы построить в Беларуси завод по производству дронов мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин во время визита на выставку российских беспилотников в Минске.

«Вопрос идет о создании производства всех ключевых компонентов. …Речь идет о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России», — сказал Орешкин, которого цитирует БелТА.

По его словам, «базовое предложение» российской стороны заключается в строительстве в течение одного года такого завода, который будет полностью локализован в Беларуси, работая при этом на единой технологической платформе с заводами в России и других странах. «Сейчас с коллегами белорусскими будем обсуждать, где, какое производство и так далее. Какое-то время займет согласование этих параметров», — добавил Орешкин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал это предложение, назвав его «очень большой перспективой» для Беларуси. «Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь», — сказал Лукашенко.