ЧП в бакинском метро: пассажиров эвакуировали
19:01 994
На станции метро «28 Мая» в поезде на линии «Дарнагюль - Ахмедлы» возникла техническая неисправность, говорится в сообщении пресс-службы Бакинского метрополитена.
Согласно информации, пассажиры были эвакуированы.
Поезд был отправлен в депо «Нариманов». На линию оперативно был выпущен резервный состав.
Возникший семиминутный интервал в движении поездов был устранен.
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