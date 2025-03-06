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ЧП в бакинском метро: пассажиров эвакуировали

19:01 994

На станции метро «28 Мая» в поезде на линии «Дарнагюль - Ахмедлы» возникла техническая неисправность, говорится в сообщении пресс-службы Бакинского метрополитена.

Согласно информации, пассажиры были эвакуированы.

Поезд был отправлен в депо «Нариманов». На линию оперативно был выпущен резервный состав.

Возникший семиминутный интервал в движении поездов был устранен.

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