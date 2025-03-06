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Захарова об установке памятника Гейдару Алиеву в Москве

19:14 1163

Установка памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в российской столице станет важным культурно-гуманитарным событием для Москвы и Баку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, в нашей стране хранят память и с большой теплотой и уважением относятся к этому яркому, неординарному, талантливому человеку и государственному деятелю, в том числе нашей общей страны на определенном этапе» - сказала она.

Захарова напомнила, что в 2023 году в Москве и других российских городах прошли памятные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева.

«Предстоящая установка памятника - сейчас был только заложен в основание, можно сказать, символический камень, а памятник только будет установлен - станет важным культурно-гуманитарным событием для двух наших стран», - добавила дипломат.

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