Залужный заявил о «критических потерях» Украины в войне
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий должность посла Украины в Великобритании, назвал «критическим» число потерь украинской армии на нынешнем этапе войны.
Об этом он заявил, выступая в Украинском католическом университете, передает «Телеграф».
«Посчитайте, что такое 50 тысяч [убитых] из 5,5 миллиона стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем», — сказал бывший главком.
По его словам, в Украине сейчас «практически некому реально воевать», так как страна потеряла около 50 тысяч убитыми и более 300 тысяч ранеными.
Залужный добавил, что Россия также несет значительные потери, которые приближаются к критическому пределу. По его данным, Россия потеряла 250 тысяч человек погибших.
«Это не значит, что они не могут пойти сетками половить [мужчин], отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они [эти солдаты] воевать? Это другое дело», — сказал бывший главком.
В начале февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 украинских военных, 390 тысяч получили ранения.