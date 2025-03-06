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Экс-глава ЦРУ в шоке от решения Трампа

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Приостановка обмена разведывательными данными между США и Украиной является беспрецедентным решением, заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

По его мнению, пауза в передаче данных может грозить катастрофическими последствиями для ВСУ на поле боя.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан

«Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет работы... разведка США остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, подчиниться желаниям администрации. Если решение останется в силе в течение долгого времени, оно может иметь катастрофические последствия на поле боя», — сказал Бреннан в эфире Times Radio.

О том, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, накануне сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, отметив, что решение носит временный характер. Сотрудничество, которое на данный момент поставлено на паузу, помогало Украине атаковать российские военные цели, объясняла FT.

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