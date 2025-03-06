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Путин: «Россия никому не уступит»

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Россия не собирается никому уступать в войне с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества».

По словам Путина, Россия должна выбрать для себя такой вариант мира, который устроит и обеспечит спокойствие для страны на длительную историческую перспективу.

«Нам нужен такой вариант, который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим»,— сказал президент РФ.

Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

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