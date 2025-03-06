Пышное торжество… Почему шеф европейского дзюдо отметил свой юбилей в Баку

Пышное торжество в одном из бакинских ресторанов собрало высокопоставленных гостей и знаменитостей. Среди приглашенных были руководители национальных федераций дзюдо различных стран, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма со своей супругой, известные спортсмены и т.д.

Почему столь знаменательную дату шеф европейского дзюдо решил отметить именно в Баку?

«Решающим фактором при выборе места празднования было то, что моя супруга Афаг родом из Азербайджана, - говорит Ласло Тот. - Конечно, повлияло и то, что, как глава Европейской федерации, я тесно контактирую в том числе и с Федерацией дзюдо Азербайджана. Считаю, что развитие дзюдо в Азербайджане достигло больших высот. Все страны мечтают хотя бы об одном олимпийском золоте в дзюдо, а Азербайджан выиграл в Париже сразу две золотые награды. Это о многом говорит. Азербайджан - страна дзюдо. На всех соревнованиях ваши представители добиваются успехов».