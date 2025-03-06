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Пышное торжество… Почему шеф европейского дзюдо отметил свой юбилей в Баку

ФОТО
Отдел спорта
19:38 233

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Ласло Тот отпраздновал свой юбилей в Азербайджане. Венгру, возглавляющему EJU с 2022 года, исполнилось 65 лет.

Знаменательную дату Ласло Тот отметил в Баку

Пышное торжество в одном из бакинских ресторанов собрало высокопоставленных гостей и знаменитостей. Среди приглашенных были руководители национальных федераций дзюдо различных стран, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма со своей супругой, известные спортсмены и т.д.

С послом Венгрии и его супругой

Почему столь знаменательную дату шеф европейского дзюдо решил отметить именно в Баку? 

«Решающим фактором при выборе места празднования было то, что моя супруга Афаг родом из Азербайджана, - говорит Ласло Тот. - Конечно, повлияло и то, что, как глава Европейской федерации, я тесно контактирую в том числе и с Федерацией дзюдо Азербайджана. Считаю, что развитие дзюдо в Азербайджане достигло больших высот. Все страны мечтают хотя бы об одном олимпийском золоте в дзюдо, а Азербайджан выиграл в Париже сразу две золотые награды. Это о многом говорит. Азербайджан - страна дзюдо. На всех соревнованиях ваши представители добиваются успехов».

Ласло Тот с женой Афаг
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