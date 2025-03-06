Бельгия отсрочила поставку Украине F-16

Бельгия намерена поставить Украине в этом году запчасти для истребителей F-16, сами самолеты будут переданы Киеву в 2026 году, заявил премьер-министр страны Барт де Вевер перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

«Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Мы уже заняты тренировками, обучаем пилотов. Мы поставим Украине запасные части», — сообщил политик.

При этом де Вевер не исключил, что самолеты могут отправиться в Киев в этом году, но отметил, что Украине стоит ждать истребители готовые к бою в 2026 году.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и поблагодарил за решение передать F-16 Украине.