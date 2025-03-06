Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу
Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой, супруги экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в настоящее время отбывает тюремный срок в Баку, выставлена на продажу в Великобритании.
Британские источники сообщают, что вилла в лондонском районе Найтсбридж, а также гольф-клуб в Беркшире, принадлежащие Гаджиевой, оцениваются в 19,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 25 миллионов долларов).
Эта недвижимость была арестована в рамках шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).
После продолжительного разбирательства Гаджиева согласилась отказаться от гольф-клуба Mill Ride в Аскоте и особняка в Найтсбридже.
Высокий суд Лондона признал обоснованными два обвинения, выдвинутых против Гаджиевой по закону о необъяснимом богатстве, инициированному NCA. Однако в рамках сделки, заключенной с агентством, ей были возвращены "замороженные" ювелирные изделия.
Британское правительство получит 70 процентов выручки от продажи арестованных активов за вычетом операционных расходов NCA.
Агентство подчеркнуло, что недвижимость была приобретена на средства, полученные преступным путем.
Глава NCA Тим Кворрелл заявил, что успешный исход дела, завершившегося после более чем шести лет расследования, подтверждает приверженность агентства борьбе с незаконными финансовыми потоками в Великобритании. Его заместитель Саймон Армстронг поддержал эту позицию, отметив, что агентство продолжит применять свои полномочия для конфискации доходов, полученных преступным путем.