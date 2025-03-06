Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу

Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой, супруги экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в настоящее время отбывает тюремный срок в Баку, выставлена на продажу в Великобритании.

Британские источники сообщают, что вилла в лондонском районе Найтсбридж, а также гольф-клуб в Беркшире, принадлежащие Гаджиевой, оцениваются в 19,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 25 миллионов долларов).

Эта недвижимость была арестована в рамках шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).