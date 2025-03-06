Мехрибан Алиева в Гяндже
В рамках поездки в Гянджу первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы.
Директор больницы Илькин Исмаилов проинформировал о Перинатальном центре, который оказывает услуги жителям Гянджи и прилегающих регионов. В ходе ознакомления с условиями в медицинском учреждении в дар от Фонда Гейдара Алиева Перинатальному центру были переданы кювезы и аппарат ультразвукового исследования. Во время посещения новорожденных матерям также были вручены подарки Фонда.
Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили мечети Шаха Аббаса и Хусейния в городе Гянджа. Имам мечети Искендер Мамедов проинформировал первого вице-президента о мечети Шаха Аббаса. Мехрибан Алиевой и ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.
Первый вице-президент и ее дочери посетили Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже. Настоятель церкви Варфоломей Денис Сотников проинформировал об истории храма.
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6 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа.
В Гяндже Мехрибан Алиева и ее дочери посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы. Затем были сделаны фото на память с жителями города.
После первый вице-президент Азербайджана и ее дочь Арзу Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в Гянджинской городской полной средней школе №37. Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов проинформировали о проводимых в школе капитальных ремонтно-восстановительных работах.
Затем Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева посетили в Гяндже ясли-детский сад №40. Первому вице-президенту была предоставлена информация о нынешнем состоянии детского сада. Было отмечено, что это дошкольное учебное заведение построено в 1967 году. В детском саду на 120 мест ведется воспитание и обучение 70 детей. В настоящее время здание находится в непригодном состоянии. Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала соответствующие поручения с целью организации на высоком уровне дошкольного обучения и воспитания детей в детском саду.
Первый вице-президент и ее дочери также ознакомились с проектом Гянджинского мемориального комплекса, возводимого с целью увековечения памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на Гянджу в 2020 году.
Фундамент комплекса был заложен 30 января 2022 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Территория Мемориального комплекса составит 4 гектара. Здание музея в комплексе будет двухэтажным. Главный выставочный зал будет расположен на нижнем этаже. Отсюда будет выход на открытый участок комплекса, который протянется вдоль спиралевидной стены, символизирующей след ракеты на земле. На верхнем этаже будет расположено многофункциональное помещение для проведения различных мероприятий. На территории комплекса также будут находиться законсервированные обломки зданий, по которым был нанесен ракетный удар. Строительство Гянджинского мемориального комплекса планируется завершить к концу 2025 года.
Во время Отечественной войны вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября подвергли Гянджу ударам из ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «СКАД» и др. Погибли 26 гражданских лиц, 142 мирных жителя были ранены.