Мехрибан Алиева в Гяндже

В рамках поездки в Гянджу первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы. Директор больницы Илькин Исмаилов проинформировал о Перинатальном центре, который оказывает услуги жителям Гянджи и прилегающих регионов. В ходе ознакомления с условиями в медицинском учреждении в дар от Фонда Гейдара Алиева Перинатальному центру были переданы кювезы и аппарат ультразвукового исследования. Во время посещения новорожденных матерям также были вручены подарки Фонда.

Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили мечети Шаха Аббаса и Хусейния в городе Гянджа. Имам мечети Искендер Мамедов проинформировал первого вице-президента о мечети Шаха Аббаса. Мехрибан Алиевой и ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен в дар священный Коран. Первый вице-президент и ее дочери посетили Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже. Настоятель церкви Варфоломей Денис Сотников проинформировал об истории храма.

* * * 6 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа. В Гяндже Мехрибан Алиева и ее дочери посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы. Затем были сделаны фото на память с жителями города.

После первый вице-президент Азербайджана и ее дочь Арзу Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в Гянджинской городской полной средней школе №37. Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов проинформировали о проводимых в школе капитальных ремонтно-восстановительных работах. Затем Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева посетили в Гяндже ясли-детский сад №40. Первому вице-президенту была предоставлена информация о нынешнем состоянии детского сада. Было отмечено, что это дошкольное учебное заведение построено в 1967 году. В детском саду на 120 мест ведется воспитание и обучение 70 детей. В настоящее время здание находится в непригодном состоянии. Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала соответствующие поручения с целью организации на высоком уровне дошкольного обучения и воспитания детей в детском саду.

Первый вице-президент и ее дочери также ознакомились с проектом Гянджинского мемориального комплекса, возводимого с целью увековечения памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на Гянджу в 2020 году. Фундамент комплекса был заложен 30 января 2022 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.