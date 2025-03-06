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Сенаторы выступили против Маска

20:12 1650

Группа сенаторов от Демократической партии направила обращение в Министерство юстиции США с просьбой начать расследование в отношении Илона Маска, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В письме, которое оказалось в распоряжении издания, пять сенаторов просят проверить информацию о том, что Илон Маск пользуется своим служебным положением в администрации Дональда Трампа, чтобы заставить рекламодателей тратить больше денег на рекламу в его соцсети X.

В феврале WSJ писала, что юрист X призвал рекламный конгломерат Interpublic увеличить расходы на платформе, чтобы избежать неприятных последствий. Interpublic счел письмо из юридического отдела X угрозой помешать конгломерату завершить сделку с Omnicom Group на 13 млрд долларов. Сейчас условия сделки находятся на рассмотрении Федеральной торговой комиссии, и в Interpublic опасаются, что Илон Маск может воспользоваться своей должностью в администрации президента, чтобы оказать давление на регулятора.

Рекламодатели начали массово покидать Twitter (позднее X) почти сразу после того, как в октябре 2022 года соцсеть выкупил Илон Маск. Вторая волна бойкота X со стороны рекламодателей пришлась на конец 2023 года — после публикации расследования Media Matters о том, что в соцсети не блокируются антисемитские высказывания. Критике подвергся и сам господин Маск, поддержавший антисемитские высказывания пользователей соцсети. А в августе 2024 года X Corp. подала в суд на тех, кто не желает размещать рекламу в соцсети.

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