США давят и на Россию

Администрация США сейчас «активно» давит не только на Украину, но и на Россию, применяя метод кнута и пряника. Об этом сказал спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

«То, что вы видите сейчас, это немедленные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника для обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации, чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину тоже», - заявил он.

Келлог уточнил, что американцы пытаются давить на Россию посредством потенциальной конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины, максимальных санкций в отношении российской энергетики и борьбы с «теневым флотом». Такими инструментами Белый дом побуждает Россию к мирному соглашению.

В то же время он сделал заявление, что не считает так называемые «Стамбульские соглашения» потенциальной отправной точкой для достижения мира, потому что на тот момент Украина была сильно ослаблена.

«Я не думаю, что это может быть основой для нас. Я думаю, нам предстоит разработать что-то совершенно новое», - подчеркнул Келлог.