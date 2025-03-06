США давят и на Россию
Администрация США сейчас «активно» давит не только на Украину, но и на Россию, применяя метод кнута и пряника. Об этом сказал спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
«То, что вы видите сейчас, это немедленные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника для обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации, чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину тоже», - заявил он.
Келлог уточнил, что американцы пытаются давить на Россию посредством потенциальной конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины, максимальных санкций в отношении российской энергетики и борьбы с «теневым флотом». Такими инструментами Белый дом побуждает Россию к мирному соглашению.
В то же время он сделал заявление, что не считает так называемые «Стамбульские соглашения» потенциальной отправной точкой для достижения мира, потому что на тот момент Украина была сильно ослаблена.
«Я не думаю, что это может быть основой для нас. Я думаю, нам предстоит разработать что-то совершенно новое», - подчеркнул Келлог.
*** 20:14
Власти США путем ограничения поддержки Украины пытаются «подтолкнуть» ее к переговорам по урегулированию.
Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.
«Это способ двигаться вперед. …Я думаю, это как функция принуждения», - сказал он, комментируя информацию о том, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.
«Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», - утверждает Келлог.
Он также заявил, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость перезагрузки отношений с РФ и не считает жизнеспособными попытки ее изолировать.
Келлог уверяет, что Трамп рассматривает украинский «кризис» «как в человеческом измерении, так и с точки зрения американской стратегии». «Более широкая стратегия, которой придерживается Трамп в этом конфликте, строится на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией».
По словам Келлога, «продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с Россией... более не является жизнеспособной и устойчивой стратегией».
Келлог, кроме того, уверяет, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел, чтобы президент США публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против РФ, но американский лидер подходит к этому «конфликту» объективно и хочет мира.
«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на [на достижении] мира», - сказал Келлог.
По его словам, Зеленский пытался заставить Трампа «подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией».