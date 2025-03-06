Украина ищет альтернативные источники разведданных

Украина уже работает над альтернативными источниками разведданных, заявил министр обороны страны Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

Умеров также отметил, что Украина еще не получила от США информации о том, каким образом будет ограничен доступ к разведывательным данным.

«Что касается разведданных, мы пока не получили деталей насчет того, какие именно будут ограничения. Но мы уже работаем над альтернативами. При необходимости будем запрашивать их, в том числе у Германии», — сказал он.

Напомним, что 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил в комментарии американской прессе, что по распоряжению Дональда Трампа США приостановили сотрудничество с Украиной в сфере разведки и прекратили предоставлять Киеву американские разведданные.