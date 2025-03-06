Уолл-стрит в минусе

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали сессию четверга, 6 марта, отступлением, передает Reuters.

Сообщается, что неопределенность в связи с торговой войной, начавшейся из-за введения пошлин США, омрачили настроения. А сектор микрочипов просел, после того как прогноз Marvell усилил опасения о замедлении спроса на инфраструктуру ИИ.

Индекс Dow Jones на старте сессии опустился на 0,94%, Nasdaq - на 1,90%, а S&P 500 - на 1,35%.