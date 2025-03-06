Британия передала Украине более 10 тысяч беспилотников

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о передаче Украине более 10 тысяч беспилотников, которые были обещаны ранее.

«Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины уже 10 тысяч дронов», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны.

Хили добавил, что эти дроны стали «жизненно важными» для осуществления ударов по позициям россиян, находящимся за линией фронта.