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Британия передала Украине более 10 тысяч беспилотников

20:34 938

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о передаче Украине более 10 тысяч беспилотников, которые были обещаны ранее.

«Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины уже 10 тысяч дронов», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны.

Хили добавил, что эти дроны стали «жизненно важными» для осуществления ударов по позициям россиян, находящимся за линией фронта.

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