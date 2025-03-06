Британия передала Украине более 10 тысяч беспилотников
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Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о передаче Украине более 10 тысяч беспилотников, которые были обещаны ранее.
«Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины уже 10 тысяч дронов», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны.
Хили добавил, что эти дроны стали «жизненно важными» для осуществления ударов по позициям россиян, находящимся за линией фронта.
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