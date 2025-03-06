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Сотрудники спецпредставительства президента попали в ДТП: есть погибший

20:38 2421

Сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах попали в тяжелую аварию.

В опубликованной на странице спецпредставительства в Facebook информации говорится, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Агдам - Физули.

Согласно информации, сотрудники представительства Светлана Мамедова и Рафет Фарзалиев попали в аварию при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП С.Мамедова скончалась на месте происшествия, Р.Фарзалиев госпитализирован с различными повреждениями.

Ведется расследование.

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