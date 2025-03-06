Трамп хочет изменить формат участия США в НАТО

Президент США Дональд Трамп изучает возможность изменения формата участия Соединенных Штатов в НАТО, при котором Вашингтон будет отдавать предпочтение во взаимодействии с теми союзниками, которые выполняют нормы по отчислениям в бюджет организации.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По его сведениям, американский лидер хочет, в частности, пойти на отказ Вашингтона от обязательства защищать союзника по НАТО при нападении в том случае, если эта страна не вносит достаточно средств в бюджет Североатлантического альянса.