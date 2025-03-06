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Сторонники Асада атакуют: 13 погибших

20:57 1347

По меньшей мере 13 сотрудников органов безопасности Сирии погибли в результате столкновений со сторонниками Асада, сообщает телеканал Syria TV.

Отмечается, что вооруженные формирования, поддерживающие бывшего президента Сирии Башара Асада, атаковали блокпост сил безопасности новых сирийских властей в районе города Джебла.

Напомним, что в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. В конце января 2025 года новые сирийские власти объявили, что лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа будет исполнять обязанности президента страны в течение переходного периода.

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