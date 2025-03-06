Китай принимает бой: Мы готовы к войне с США

Соединенные Штаты и Китай обменялись рядом жестких заявлений, в которых недвусмысленно прозвучали слова о готовности сторон к войне – к настоящей, горячей войне. Надо сказать, при Байдене ничего подобного не было. В хронологическом порядке все выглядело следующим образом. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал решение Дональда Трампа увеличить 10-процентный тариф на китайские товары до 20%: «Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любая другая война, мы готовы сражаться до конца».

В эфире Fox News эти слова попросили прокомментировать министра обороны США Пита Хегсета. «Мы готовы, - ответил тот. - Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне… Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Именно поэтому мы вновь укрепляем политику сдерживания и воинский дух. Мы живем в опасном мире с мощными странами, находящимися на подъеме, и имеющими совершенно иную идеологию; они стремительно увеличивают свои расходы на оборону, развивают современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты». После этого снова наступил черед Линь Цзяня: «Эти заявления США намеренно разжигают идеологическую конфронтацию и создают шумиху вокруг китайской угрозы». По его словам, Китай придерживается ясной и последовательной позиции: как бы не называлась война – экономическая или военная, - она не принесет победы. Обмен воинственными заявлениями проходит на фоне третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, на которой было заявлено о существенном увеличении оборонных расходов: в 2025 году они вырастут на 7,2 процента до 1 784 миллиарда юаней (около 250 миллиардов долларов). Такой же рост был в прошлом году. Это при том, что Хегсет планирует резкое сокращение трат на Пентагон: по 8% в год в ближайшие пять лет, то есть в сумме на 40%. С учетом этого обстоятельства заявления американского главы Минобороны о готовности к войне с Китаем звучат в высшей мере сомнительно.

Еще одно обстоятельство позволяет Китаю вести себя свободней и воинственней: США за неполные полтора месяца работы новой администрации рассорились почти со всеми традиционными союзниками. В Европе резонно сомневаются, что американские партнеры по НАТО будут выполнять свои обязательства по пятой статье Устава и придут в случае российской агрессии на помощь. Европейцы и сами не чувствуют себя больше обязанными становиться рядом с союзником, который еще не перешел в статус бывшего, но уже явно не стопроцентно надежен. Кстати, что касается тарифной войны, после Канады, Мексики и Китая следующий в списке Трампа по тарифному регулированию «справедливой торговли» - Евросоюз, лидеры которого пообещали в этом случае ответные меры. Это же касается и традиционных партнеров США по тихоокеанскому региону. Недавно глава Белого дома посетовал, что Япония много себе позволяет, сознательно занижая курс иены и тем самым, по его мнению, ставя США в торговых отношениях в невыгодное положение. Обращаясь к стоявшему рядом министру торговли Говарду Лютнику, Трамп то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Говард, нам следует немного поднять тарифы». Следует ли удивляться, что в отчетном докладе премьера Госсовета КНР Ли Цяна на упомянутой сессии Всекитайского собрания народных представителей было заявлено, что Пекин намерен продвигать переговоры о создании зоны свободной торговли с Японией и Южной Кореей. Понятный сигнал: ребята, с нами выгодней и, главное, предсказуемей, чем с капризными Штатами.