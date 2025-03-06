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Украина и США «возобновили работу»: место встречи – Эр-Рияд

21:18 943

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 11 марта состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Об этом в микроблоге X сообщила корреспондент американского канала Fox News Джеки Хайнрих.

«Во вторник Рубио, Уиткофф, Уолтц отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с (руководителем Офиса президента Украины Андреем) Ермаком», - говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время сказал во время выступления на заседании Европейского Совета в Брюсселе, что Украина и США возобновили работу, на следующей неделе состоится встреча представителей государств.

«Я хочу сообщить всем вам, что наши команды - Украины и Америки - возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», - подчеркнул президент Украины.

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