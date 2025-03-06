Дерзкий план США по борьбе с иранской нефтью

Это станет частью обновленной кампании «максимального давления» на Тегеран, чтобы ограничить его нефтяной экспорт и сдержать развитие ядерной программы.

Вашингтон может привлечь союзников для проверки судов, проходящих через стратегически важные маршруты, в частности Малаккский пролив в Азии. Это приведет к задержке поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы. По словам источников, это также может привести к репутационным потерям и санкциям для сторон, участвующих в содействии торговле.

Планируется, что операции будут проводиться в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, которую поддерживают более 100 стран. В то же время пока неизвестно, обратились ли США уже к партнерам с призывом к таким действиям.

Энергетический аналитик Бен Кэхилл прогнозирует, что эти меры могут сократить экспорт иранской нефти на 750 000 баррелей в день в краткосрочной перспективе.

Последние санкции США против Ирана могут заставить участников нефтяного рынка активнее использовать перегрузки с судна на судно или на дольше отключать геолокацию танкеров для нелегальной торговли иранской нефтью.