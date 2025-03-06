Путин вспомнил Наполеона

Противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию, но забывают, чем эти события закончились, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Москве.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал глава российского государства.

Кроме того, Путин отметил, что все ошибки «врагов и противников России» всегда были основаны на недооценке характера русского человека, а также представителей общероссийской культуры.