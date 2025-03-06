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Главные военные Европы собираются в Париже

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Встреча начальников штабов европейских стран состоится в Париже во вторник 11 марта. Об этом информирует агентство AFP по ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Эммануэлю Макрону.

Накануне Макрон в обращении к нации анонсировал встречу начальников штабов европейских стран, готовых принять участие в операции по обеспечению соблюдения потенциального мирного соглашения в Украине. Он говорил о следующей неделе, но точную дату не называл.

По словам источника, совещание пройдет во вторник на полях Парижского форума обороны и стратегии, организуемого французской Военной школой. В нем примет участие и сам президент страны.

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