Мигранты из России отправились за «американской мечтой», но…

Пять мигрантов из России и Доминиканской Республики пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на лодке, но были перехвачены погранично-таможенной службой США с участием береговой охраны США и полиции Пуэрто-Рико.

Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы США.

28 февраля пограничники заметили подозрительное судно, движущееся без огней, примерно в пяти морских милях (около 9 км) от прибрежного города Агуадилья. Они связались с полицией Пуэрто-Рико и береговой охраной США, которые перехватили лодку и обнаружили на борту пятерых мигрантов — троих мужчин из Доминиканской Республики и двух россиян (мужчину и женщину).

Граждане России были переданы для дальнейшего расследования и депортации Министерству внутренней безопасности США.