Индия меняет российскую нефть на американскую

Экспорт сырой нефти из США в Индию по итогам февраля вырос до максимума за последние два года на фоне снижения поставок российской нефти из-за американских санкций. Объем импорта американской нефти на индийский рынок в феврале достиг 357 тысяч баррелей в сутки и установил рекорд за последние два года, сообщает The Economic Times со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler.

В среднем из США отправляли в Индию 357 тысяч баррелей в сутки в феврале. Это в 1,5 раза больше, чем в феврале 2024 года. На ситуацию также оказало влияние включение в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота — Индия стала отказываться от нефти из России, так как предприятия этой страны стараются избегать нарушений.

Под январские санкции США попали в общей сложности более 180 судов, которые входили в теневой флот. С учетом предыдущих санкций в «черных списках» оказалось более 270 танкеров, которые, по оценкам S& P Global, обеспечивали треть экспорта нефти из РФ — около 1 млн баррелей в сутки в Китай и около 500 тысяч — в Индию.

В результате российско-индийская нефтяная торговля, которая приносила Москве около 40 млрд долларов в год, оказалась под ударом. В феврале поставки сократились до 1,4 млн баррелей в сутки — минимума за последние два года. По сравнению с январем объемы упали на 14%, а если сравнивать с летними пиками — более чем на треть.

Напомним, что 10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.