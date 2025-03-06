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Зеленский назвал условия для мирных переговоров

6 мартa 2025, 22:26 2797

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении страны к миру и перечислил шаги, которые приблизят его наступление. Об этом он рассказал во время выступления на заседании Европейского совета.

«Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом — поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, важными в достижении мира являются следующие шаги: Россия должна признать необходимость завершения войны против Украины; должно быть доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры.

Кроме этого, он отметил, что в Украине должны прекратиться атаки на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть «перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов». Зеленский считает, что еще одним шагом является перемирием на море, а также освобождение пленных.

Отдельно он подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

«Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что украинцы действительно хотят мира, но не ценой отказа от Украины. Способна ли Россия отказаться от войны — вот вопрос, на который должны дать ответ любые переговоры», — считает Зеленский.

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