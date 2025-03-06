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Британский эксперт: Американцы не собираются рисковать ради Литвы

6 мартa 2025, 22:34 1262

Британский журналист, редактор The Economist Эдвард Лукас опубликовал в соцсети интересное заявление относительно наблюдаемого в последнее время раскола в американо-европейских отношениях.

«Человек из близкого окружения Трампа сказал мне несколько месяцев назад: «Пожалуйста, передай своим друзьям, если они думают, что Соединенные Штаты станут рисковать ядерной войной из-за лужка в Южной Литве, они очень сильно ошибаются», - говорится в публикации.

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