Британский эксперт: Американцы не собираются рисковать ради Литвы

Британский журналист, редактор The Economist Эдвард Лукас опубликовал в соцсети интересное заявление относительно наблюдаемого в последнее время раскола в американо-европейских отношениях.

«Человек из близкого окружения Трампа сказал мне несколько месяцев назад: «Пожалуйста, передай своим друзьям, если они думают, что Соединенные Штаты станут рисковать ядерной войной из-за лужка в Южной Литве, они очень сильно ошибаются», - говорится в публикации.