Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
На фоне последних событий в мировой политике даже самые ярые защитники Украины и известные «ястребы», которые придерживаются жесткой антироссийской позиции, стараются не выражать отношения к новой внешнеполитической концепции Дональда Трампа, направленной на полное сворачивание помощи Киеву.
Один из них, сенатор Роджер Уикер, который еще две недели назад не поддержал публичные нападки Трампа на президента Украины и называл Владимира Путина «военным преступником, достойным казни», теперь отказался комментировать ситуацию, несмотря на настойчивые звонки журналистов.
До прихода к власти Трампа сенатор от штата Миссисипи Уикер носил значок с украинским флагом на лацкане пиджака и жестко высказывался в адрес России. Однако теперь, когда Украина может остаться без военной поддержки под натиском российских ракетных атак, сенатор слинял, выбрав гробовое молчание, чтобы не вызвать гнев Трампа.
Журналисты издания Mississippi Free Press многократно обращались в офис сенатора за комментариями, но получили отказ.
Примечательно, вскоре после того, как Трамп фактически выставил Зеленского из Белого дома, Уикер удалил пост в X с фотографией с украинским президентом.
Как председатель комитета Сената США по вооруженным силам, Уикер выступил на слушаниях во вторник, процитировав заявление Зеленского о «приверженности Украины миру». Он также сослался на предполагаемое соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, однако приписал его содержание самому Трампу.
«Правительство Соединенных Штатов поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира», — зачитал сенатор. Однако документ, откуда взяты эти слова, датирован 25 февраля, то есть за несколько дней до того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс сорвали сделку, обрушившись с критикой на Зеленского в Овальном кабинете.
Накануне Уикер призвал конгрессменов «сдерживать риторику», отметив, что «сейчас время для глубокого вдоха и надежды на реализацию позитивных сигналов, исходящих от президента Зеленского».
Во вторник, 4 марта, в Вашингтоне Уикер заявил журналистам, что намерен воздержаться от комментариев по Украине, несмотря на его давнюю публичную поддержку Киева.
«Думаю, такие люди, как я, должны сделать паузу, позволить процессу идти своим чередом и избегать заявлений, которые могли бы этому помешать», — отметил он.
Это было его первое публичное высказывание об Украине после интервью CNN 18 февраля, в котором сенатор назвал Владимира Путина военным преступником и призвал к его казни: «должен провести остаток жизни в тюрьме, если не быть казненным».
Ранее, 12 февраля, Уикер выразил «удивление, тревогу и недоумение» после того, как бывший министр обороны США Пит Хегсет, назначенный Трампом, заявил, что возвращение Украины к довоенным границам «нереально».
20 февраля журналист пытался получить комментарий Уикера по поводу заявления Трампа о том, что Украина «сама спровоцировала российское вторжение». Офис сенатора проигнорировал данный запрос.
28 февраля журналист снова обратился за реакцией на инцидент, когда Трамп поднял голос на Зеленского и назвал его «неуважительным». Ответа снова не последовало.
После решения Трампа полностью прекратить помощь Украине репортер неоднократно пытался связаться с офисом Уикера, но безуспешно. В конце концов ему предложили направить запрос по электронной почте. В ответ помощник сенатора лишь посоветовал журналисту ознакомиться с «предыдущими заявлениями и комментариями» Уикера.