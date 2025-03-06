Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины

На фоне последних событий в мировой политике даже самые ярые защитники Украины и известные «ястребы», которые придерживаются жесткой антироссийской позиции, стараются не выражать отношения к новой внешнеполитической концепции Дональда Трампа, направленной на полное сворачивание помощи Киеву. Один из них, сенатор Роджер Уикер, который еще две недели назад не поддержал публичные нападки Трампа на президента Украины и называл Владимира Путина «военным преступником, достойным казни», теперь отказался комментировать ситуацию, несмотря на настойчивые звонки журналистов. До прихода к власти Трампа сенатор от штата Миссисипи Уикер носил значок с украинским флагом на лацкане пиджака и жестко высказывался в адрес России. Однако теперь, когда Украина может остаться без военной поддержки под натиском российских ракетных атак, сенатор слинял, выбрав гробовое молчание, чтобы не вызвать гнев Трампа.

Журналисты издания Mississippi Free Press многократно обращались в офис сенатора за комментариями, но получили отказ. Примечательно, вскоре после того, как Трамп фактически выставил Зеленского из Белого дома, Уикер удалил пост в X с фотографией с украинским президентом. Как председатель комитета Сената США по вооруженным силам, Уикер выступил на слушаниях во вторник, процитировав заявление Зеленского о «приверженности Украины миру». Он также сослался на предполагаемое соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, однако приписал его содержание самому Трампу. «Правительство Соединенных Штатов поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира», — зачитал сенатор. Однако документ, откуда взяты эти слова, датирован 25 февраля, то есть за несколько дней до того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс сорвали сделку, обрушившись с критикой на Зеленского в Овальном кабинете. Накануне Уикер призвал конгрессменов «сдерживать риторику», отметив, что «сейчас время для глубокого вдоха и надежды на реализацию позитивных сигналов, исходящих от президента Зеленского».